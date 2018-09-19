Российский боец Минаков проведет бой в Bellator в декабре или январе

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля Виталий Минаков проведет первый после долгого перерыва поединок в организации Bellator в декабре или январе. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

"Минаков выступит либо в декабре, либо в январе на одном из турниров. Вторым боем в случае победы будет чемпионский поединок", - сказал Магомедов.

Минаков ранее продлил контракт с Bellator на улучшенных условиях. Всего в активе спортсмена в смешанных единоборствах 21 победа и ни одного поражения.