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Российский боец Минаков проведет бой в Bellator в декабре или январе

Минаков ранее продлил контракт с организацией на улучшенных условиях
Виталий Минаков Валерий Шарифулин/ТАСС
Виталий Минаков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля Виталий Минаков проведет первый после долгого перерыва поединок в организации Bellator в декабре или январе. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

"Минаков выступит либо в декабре, либо в январе на одном из турниров. Вторым боем в случае победы будет чемпионский поединок", - сказал Магомедов.

Минаков ранее продлил контракт с Bellator на улучшенных условиях. Всего в активе спортсмена в смешанных единоборствах 21 победа и ни одного поражения.

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