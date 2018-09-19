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Футбол в России

Мещеряков призвал болельщиков поддержать футболистов "Локомотива" после ряда неудач

"Локомотив" в Лиге чемпионов проиграл "Галатасараю" со счетом 0:3, в чемпионате России команда занимает 10-е место
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков Донат Сорокин/ТАСС
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московский футбольный клуб "Локомотив" и его болельщики должны объединиться и поддержать команду после предыдущих результатов. Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков.

"Локомотив" в первом матче Лиги чемпионов проиграл на выезде турецкому "Галатасараю" со счетом 0:3. Ранее железнодорожники сыграли в чемпионате России вничью с "Динамо" (1:1) и уступили "Краснодару" (1:2).

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"Мы не достигли приемлемого для себя результата, в общем, при равной игре. Все ребята бились, думаю, в каких- то моментах не повезло, а в каких-то были сделаны ошибки, которые на этом уровне не прощаются, - сказал Мещеряков. - Но при всем этом первый блин комом - мы долго запрягаем, а потом, надеюсь, будем достойно ехать. Пусть специалисты и тренерский штаб анализируют, а мы должны с болельщиками объединиться и поддержать команду и тренерский штаб, потому что при преодолении подобных трудностей формируется настоящая, великая команда".

Следующий матч "Локомотив" проведет 23 сентября дома против "Зенита" в чемпионате России.

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