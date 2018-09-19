Мещеряков призвал болельщиков поддержать футболистов "Локомотива" после ряда неудач

"Мы не достигли приемлемого для себя результата, в общем, при равной игре. Все ребята бились, думаю, в каких- то моментах не повезло, а в каких-то были сделаны ошибки, которые на этом уровне не прощаются, - сказал Мещеряков. - Но при всем этом первый блин комом - мы долго запрягаем, а потом, надеюсь, будем достойно ехать. Пусть специалисты и тренерский штаб анализируют, а мы должны с болельщиками объединиться и поддержать команду и тренерский штаб, потому что при преодолении подобных трудностей формируется настоящая, великая команда".

Следующий матч "Локомотив" проведет 23 сентября дома против "Зенита" в чемпионате России.