РУСАДА заключило антидопинговое соглашение с организаторами Московского марафона

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заключило соглашение об антидопинговом сотрудничестве с организаторами Московского марафона, который пройдет 23 сентября. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
"РУСАДА и организаторы Московского марафона приняли решение продолжить сотрудничество, которое началось еще в прошлом году, - сказала Пахноцкая. - Речь идет не только об отборе допинг-проб. Все участники московского забега могут получить азы антидопингового образования, поучаствовать в специальной викторине. Сама энергетика Московского марафона, в котором примут участие тысячи бегунов- любителей, должна говорить о чистом спорте".
"Мы разработали специальную антидопинговую памятку для участников Московского марафона, которая была адаптирована специально для бегунов, - продолжила собеседница ТАСС. - Рассказали в ней об опасности использования различных стимуляторов и стероидов. Нельзя отобрать допинг-пробы у людей, которые не знают, как происходит этот процесс. Нужно провести с ними предварительную образовательную работу".
Пахноцкая сообщила, что РУСАДА планирует сотрудничать в дальнейшем с организаторами не только Московского марафона, но и других крупных массовых забегов в городах России. "Но мы и там не хотим ограничиваться только антидопинговым контролем, нам не менее важно провести со спортсменами образовательную и культурологическую работу", - заключила одна из руководителей РУСАДА.