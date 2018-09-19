Парижские рестораны предлагают бесплатную пиццу за каждый забитый гол Буффона

ТАСС, 19 сентября. Два парижских ресторана предлагают посетителям бесплатную пиццу за каждый забитый гол итальянского вратаря французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Буффона. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на французское издание L'Equipe.
За 879 матчей в своей карьере Буффон не забил ни одного мяча.
Один из ресторанов под названием Julien, специализирующийся на итальянской кухне, в июле также подшутил над футбольными болельщиками. Во время чемпионата мира, на который не попала сборная Италии, над входом в ресторан был вывешен баннер. Он рассказывал об акции, согласно которой за каждый забитый гол сборной Италии на чемпионате мира посетители могут получить бесплатный обед. Отмечается, что разозленные итальянские болельщики украли баннер.
40-летний Буффон в июле подписал однолетний контракт с ПСЖ. С 2001 года голкипер выступал за итальянский "Ювентус". В составе "Ювентуса" он девять раз выигрывал чемпионат Италии, также он является четырехкратным обладателем Кубка Италии, пятикратным обладателем Суперкубка страны, трижды выходил в финал Лиги чемпионов, но ни разу не выигрывал этот турнир. В текущем сезоне он провел три матча за ПСЖ, пропустил один мяч и стал обладателем Суперкубка Франции.