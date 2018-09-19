Москомспорт: Московский марафон должен в будущем войти в десятку ведущих марафонов мира

ТАСС, 19 сентября.Международный Московский марафон намерен со временем войти в десятку ведущих марафонов мира. Об этом сообщил журналистам глава Департамента физической культуры и спорта Москвы Николай Гуляев.
В шестом Московском марафоне, который пройдет по центральным улицам российской столицы, планируют принять участие около 30 тысяч любителей бега. В рамках этого мероприятия, которое состоится 23 сентября, пройдет Кубок России по марафону.
"Московский марафон пройдет в столице нашей страны уже в шестой раз, он занял уже особое место в спортивном календаре, - отметил Гуляев. - Он стал действительно очень важным спортивным мероприятием. Со временем он должен войти в топ-10 ведущих марафонов мира".
Участники смогут пробежать две дистанции: классическую (42,2 км) и 10 км. Обе трассы измерены и сертифицированы Ассоциацией международных марафонов и пробегов. За 15 минут до основного старта на трассах Московского марафона начнут соревноваться спортсмены на хендбайках и спортивных колясках.