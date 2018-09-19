{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Москомспорт: Московский марафон должен в будущем войти в десятку ведущих марафонов мира

Глава Департамента физической культуры и спорта Москвы Николай Гуляев отметил, что Московский марафон стал очень важным спортивным мероприятием
Участники Московского марафона 2017 года Артем Геодакян/ТАСС
Участники Московского марафона 2017 года
© Артем Геодакян/ТАСС

ТАСС, 19 сентября.Международный Московский марафон намерен со временем войти в десятку ведущих марафонов мира. Об этом сообщил журналистам глава Департамента физической культуры и спорта Москвы Николай Гуляев.

В шестом Московском марафоне, который пройдет по центральным улицам российской столицы, планируют принять участие около 30 тысяч любителей бега. В рамках этого мероприятия, которое состоится 23 сентября, пройдет Кубок России по марафону.

"Московский марафон пройдет в столице нашей страны уже в шестой раз, он занял уже особое место в спортивном календаре, - отметил Гуляев. - Он стал действительно очень важным спортивным мероприятием. Со временем он должен войти в топ-10 ведущих марафонов мира".

Участники смогут пробежать две дистанции: классическую (42,2 км) и 10 км. Обе трассы измерены и сертифицированы Ассоциацией международных марафонов и пробегов. За 15 минут до основного старта на трассах Московского марафона начнут соревноваться спортсмены на хендбайках и спортивных колясках.

Дворкович потребовал привлечь Макропулоса к ответственности за клевету
Дворкович и Макропулос являются претендентами на пост главы Международной шахматной федерации
Читать полностью