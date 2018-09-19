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Лига чемпионов

Геркус: разгромное поражение от "Галатасарая" сильно бьет по амбициям "Локомотива"

Во вторник "Локомотив" проиграл "Галатасараю" со счетом 0:3 на старте группового этапа Лиги чемпионов
Илья Геркус Артем Геодакян/ТАСС
Илья Геркус
© Артем Геодакян/ТАСС

ТАСС, 19 сентября. Разгромное поражение от турецкого футбольного клуба "Галатасарай" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сильно ударило по амбициям российского "Локомотива". Такое мнение высказал в Twitter генеральный директор московской команды Илья Геркус.

Во вторник "Локомотив" проиграл "Галатасараю" со счетом 0:3. Встреча группы D прошла в Стамбуле. "Локомотив" играет в Лиге чемпионов впервые с сезона-2005/06, в основной раунд турнира команда попала впервые с сезона-2003/04.

"Очень обидное поражение в первом матче долгожданной Лиги чемпионов. Разгром, который учинил нам "Галатасарай" на своей сумасшедшей арене, сильно бьет по нашим амбициям. Ради наших болельщиков, ради самих себя нам нужно извлечь уроки, преодолеть себя и двигаться вперед", - заявил Геркус.

В следующем туре "Локомотив" 3 октября дома сыграет с немецким "Шальке".

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