СМИ: экс-премьер Блэр стал кандидатом на пост главы футбольной премьер-лиги Англии

ТАСС, 19 сентября. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр может стать следующим главой премьер-лиги чемпионата Англии по футболу после ухода в отставку нынешнего руководителя организации Ричарда Скудамора. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Daily Mail.
Кандидатура Блэра рассматривалась на недавней неформальной встрече руководителей клубов высшего дивизиона. В числе других кандидатур назывались бывший директор компании "Бритиш телеком" Гэвин Паттерсон и руководитель телеканала Sky Sports Барни Фрэнсис.
Хотя бывший премьер-министр никогда не был страстным поклонником футбола, именно кандидатура Блэра, возглавлявшего кабинет лейбористов десятилетие после доминирования консерваторов, является наиболее вероятной с учетом его напористости, целеустремленности и связей, полагает издание.
Английская футбольная премьер-лига (АПЛ) была основана в 1992 году. В нее входят 20 клубов. Валовой доход АПЛ, согласно информации международной аудиторской компании Deloitte ("Делойт"), достиг в сезоне-2016/2017 рекордного уровня в 4,5 млрд фунтов стерлингов (€5,1 млрд). При этом все входящие в высший английский дивизион клубы установили собственные рекорды по доходам благодаря прежде всего продажам прав на телетрансляцию.