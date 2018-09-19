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Наследие ЧМ-2018

Члены ФИФА обсудят итоги чемпионата мира в России на конференции в Лондоне 23 сентября

На конференции обсудят вопросы тренерской работы, использование системы видеопомощи арбитрам, статистические показатели турнира и другие темы
Игроки сборной Франции, победившие в финальном матче чемпионата мира по футболу - 2018 Михаил Метцель/ТАСС
Игроки сборной Франции, победившие в финальном матче чемпионата мира по футболу - 2018
© Михаил Метцель/ТАСС

ТАСС, 19 сентября. Тренеры и технические директоры из 200 ассоциаций и всех шести конфедераций, являющихся членами Международной федерации футбола (ФИФА), примут участие в Футбольной конференции ФИФА в Лондоне в воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Мероприятие, которое состоится 23 сентября, будет открыто президентом ФИФА Джанни Инфантино. Модерировать дискуссию будут легенды ФИФА англичанка Алекс Скотт и голландец Кларенс Зеедорф. Техническая исследовательская группа ФИФА даст техническую и тактическую оценку чемпионату мира в России, включая ключевые статистические показатели. Также представители ассоциаций отдадут должное чемпиону мира сборной Франции в присутствии главного тренера команды Дидье Дешама.

"Мы в восторге от такого большого интереса, который проявили конфедерации и ассоциации, входящие в ФИФА. Такой интерес необходим, чтобы наладить диалог между тренерами и техническими экспертами, которые приобрели ценный опыт в России, и теми тренерами и экспертами, чьи команды не прошли отбор на турнир. Такой диалог нужен для максимального использования преимуществ чемпионата мира и продвижения технических разработок на всех уровнях футбола", - заявил заместитель генерального секретаря ФИФА Звонимир Бобан.

Также на конференции обсудят вопросы тренерской работы, уроки, полученные на чемпионате мира в России, использование системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Впервые в истории ФИФА пригласила тренеров и технических экспертов всех ассоциаций собраться на одной конференции, которая станет крупнейшим собранием технических специалистов, когда-либо организованным руководящим органом мирового футбола.

Теги
Наследие ЧМ-2018
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