Заседание по допинговому делу российского керлингиста Крушельницкого длилось четыре часа

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Заседание по допинговому делу российского керлингиста Александра Крушельницкого в Спортивном арбитражном суде (CAS) длилось четыре часа. Об этом ТАСС сообщили в Федерации керлинга России (ФКР).
Заседание прошло в среду в швейцарской Лозанне. На нем присутствовали Крушельницкий, его адвокаты, президент ФКР Дмитрий Свищев и генеральный секретарь организации Ольга Жаркова.
В начале сентября Всемирная федерация керлинга отозвала предложение о мировом соглашении, которое предполагало двухлетнюю дисквалификацию Крушельницкого. Против такого варианта возразило Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое настаивает на четырехлетней дисквалификации спортсмена.
В допинг-пробе Крушельницкого, взятой на Олимпийских играх в Пхёнчхане, где он вместе с супругой Анастасией Брызгаловой выиграл бронзовые медали, был обнаружен мельдоний. CAS признал спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх-2018, Крушельницкий и Брызгалова были лишены олимпийских наград.
Спортсмен рассчитывает на смягчение наказания, поскольку представил ряд фактов, косвенно указывающих на то, что у него не было преднамеренного желания нарушить антидопинговые правила.