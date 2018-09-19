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Заседание по допинговому делу российского керлингиста Крушельницкого длилось четыре часа

На заседании в Лозанне присутствовали сам спортсмен, его адвокаты, президент ФКР Дмитрий Свищев и генеральный секретарь организации Ольга Жаркова
Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова Валерий Шарифулин/ТАСС
Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Заседание по допинговому делу российского керлингиста Александра Крушельницкого в Спортивном арбитражном суде (CAS) длилось четыре часа. Об этом ТАСС сообщили в Федерации керлинга России (ФКР).

Заседание прошло в среду в швейцарской Лозанне. На нем присутствовали Крушельницкий, его адвокаты, президент ФКР Дмитрий Свищев и генеральный секретарь организации Ольга Жаркова.

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В начале сентября Всемирная федерация керлинга отозвала предложение о мировом соглашении, которое предполагало двухлетнюю дисквалификацию Крушельницкого. Против такого варианта возразило Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое настаивает на четырехлетней дисквалификации спортсмена.

В допинг-пробе Крушельницкого, взятой на Олимпийских играх в Пхёнчхане, где он вместе с супругой Анастасией Брызгаловой выиграл бронзовые медали, был обнаружен мельдоний. CAS признал спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх-2018, Крушельницкий и Брызгалова были лишены олимпийских наград.

Спортсмен рассчитывает на смягчение наказания, поскольку представил ряд фактов, косвенно указывающих на то, что у него не было преднамеренного желания нарушить антидопинговые правила.

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