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Свищев: CAS примет решение по допинговому делу Крушельницкого в течение двух недель

В среду в Лозанне состоялось заседание по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого
Дмитрий Свищев Артем Коротаев/ТАСС
Дмитрий Свищев
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) в течение двух недель вынесет решение по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

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В среду в Лозанне состоялось заседание по допинговому делу российского керлингиста Александра Крушельницкого в Спортивном арбитражном суде (CAS). На нем присутствовали Крушельницкий, его адвокаты, президент ФКР Дмитрий Свищев и генеральный секретарь организации Ольга Жаркова.

"Нам сказали, что решение будет в течение пары недель", - сказал Свищев.

В начале сентября Всемирная федерация керлинга отозвала предложение о мировом соглашении, которое предполагало двухлетнюю дисквалификацию Крушельницкого. Против такого варианта возразило Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое настаивает на четырехлетней дисквалификации спортсмена.

В допинг-пробе Крушельницкого, взятой на Олимпийских играх в Пхёнчхане, где он вместе с женой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовые медали, был обнаружен мельдоний. CAS признал спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх-2018, Крушельницкий и Брызгалова были лишены олимпийских наград.

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