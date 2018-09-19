Федерация керлинга России надеется на справедливый вердикт CAS по делу Крушельницкого

ТАСС, 19 сентября. Федерация керлинга России надеется, что Спортивный арбитражный суд (CAS) примет справедливое решение по допинговому делу российского керлингиста Александра Крушельницкого. Об этом сообщил глава федерации Дмитрий Свищев в своем Instagram.
Заседание по делу Крушельницкого завершилось в среду в швейцарской Лозанне. На нем присутствовали Крушельницкий, его адвокаты, Свищев и генеральный секретарь организации Ольга Жаркова.
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Только что в Лозанне завершились слушания в CAS по делу нашего керлингиста Александра Крушельницкого. В целом, мы удовлетворены тем, как они прошли. Адвокаты представили позицию Александра в суде. Также были заслушаны показания свидетелей и экспертов в поддержку аргументов Саши. Мы надеемся, что арбитр CAS услышал все аргументы, представленные спортсменом и вынесет справедливое и независимое решение по данному делу #крушельницкий #керлинг #cas #спорт #curling
"Только что в Лозанне завершились слушания в CAS по делу нашего керлингиста Крушельницкого, - написал Свищев. - В целом мы удовлетворены тем, как они прошли, адвокаты представили позицию Александра в суде. Также были заслушаны показания свидетелей и экспертов в поддержку аргументов Саши. Мы надеемся, что арбитр CAS услышал все аргументы, представленные спортсменом, и вынесет справедливое и независимое решение по данному делу".
В начале сентября Всемирная федерация керлинга отозвала предложение о мировом соглашении, которое предполагало двухлетнюю дисквалификацию Крушельницкого. Против такого варианта возразило Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое настаивает на четырехлетней дисквалификации спортсмена.
В допинг-пробе Крушельницкого, взятой на Олимпийских играх в Пхёнчхане, где он вместе с супругой Анастасией Брызгаловой выиграл бронзовые медали, был обнаружен мельдоний. CAS признал спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх-2018, Крушельницкий и Брызгалова были лишены олимпийских наград.