Свищев: Крушельницкий уверенно чувствовал себя на заседании CAS

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российский керлингист Александр Крушельницкий уверенно чувствовал себя на заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) и аргументировал свою позицию. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.
"Крушельницкий держался молодцом, он аргументированно рассказал, что не имеет смысла самому принимать запрещенные препараты. Также были заслушаны адвокаты. Надеемся, что нас услышат", - сказал Свищев.
Ранее Свищев сообщил ТАСС, что CAS примет решение по делу спортсмена в течение двух недель. Заседание CAS прошло в среду в швейцарской Лозанне. На нем присутствовали Свищев, Крушельницкий, его адвокаты и генеральный секретарь ФКР Ольга Жаркова.
В начале сентября Всемирная федерация керлинга отозвала предложение о мировом соглашении, которое предполагало двухлетнюю дисквалификацию Крушельницкого. Против такого варианта возразило Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое настаивает на четырехлетней дисквалификации спортсмена.
В допинг-пробе Крушельницкого, взятой на Олимпийских играх в Пхёнчхане, где он вместе с супругой Анастасией Брызгаловой выиграл бронзовые медали, был обнаружен мельдоний. CAS признал спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх-2018, Крушельницкий и Брызгалова были лишены олимпийских наград.