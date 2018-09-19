{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Вратарь "Спартака" Селихов дисквалифицирован на два матча условно за оскорбительные жесты

Также красно-белые оштрафованы на 25 тысяч рублей за несогласованный баннер
Александр Селихов Станислав Красильников/ТАСС
Александр Селихов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Вратарь московского футбольного клуба "Спартак" Александр Селихов дисквалифицирован на два матча условно за демонстрацию с трибуны оскорбительных жестов во время встречи чемпионата России против грозненского "Ахмата". Такое решение было принято на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

На эту тему
"Спартак" снова проиграл "Ахмату" в Москве и отпустил лидирующий "Зенит" на пять очков

В воскресенье "Спартак" проиграл "Ахмату" со счетом 1:2 в матче седьмого тура чемпионата России. Селихов, который продолжает восстанавливаться после травмы, посетил фанатскую трибуну красно-белых. КДК включил рассмотрение поведения Селихова на основании появившихся в интернете фотографий.

"Этот жест иной трактовке не подлежит, это оскорбительный жест. В дисциплинарном регламенте есть статья 94, в которой упомянута публичная демонстрация оскорбительного жеста в отношении игроков и иных лиц, не являющихся официальными лицами матча. Селихов дисквалифицирован на два матча условно", - рассказал ТАСС председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

За скандирование оскорбительных выражений, в том числе по происхождению, "Спартак" оштрафован на 140 тысяч рублей. Еще на 25 тысяч рублей красно-белые оштрафованы за несогласованный баннер.

По итогам матча "Локомотив" - "Динамо" (1:1) хозяева суммарно оштрафованы на 70 тысяч рублей, гости - на 140 тысяч рублей.

Теги
Российский футбол
Лига Европы
Тренер: матч против "Краснодара" в ЛЕ станет историческим событием для ФК "Акхисар"
Встреча группы J пройдет в четверг в Акхисаре на одноименном стадионе, игра начнется в 19:55 мск
Читать полностью