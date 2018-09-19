ЦСКА сыграл вничью с чешской "Викторией" на старте Юношеской лиги УЕФА

ПЛЬЗЕНЬ /Чехия/, 19 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА со счетом 1:1 сыграл вничью с чешской "Викторией" из Пльзеня в выездном матче первого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Встреча прошла в Пльзене.

На 42-й минуте счет открыл полузащитник московской команды Данила Янов. На 66-й минуте ответный мяч забил Томаш Кепл.

Команды набрали по одному очку. В другом матче группы G позднее в среду сыграют юношеские команды итальянской "Ромы" и испанского "Реала".

В следующем матче 2 октября ЦСКА на своем поле примет "Реал". "Виктория" в тот же день на выезде сыграет с "Ромой".

Юношеская лига УЕФА - соревнование для юношеских команд (игроки не старше 19 лет). В турнире стартуют две группы по 32 команды. В первой (путь Лиги чемпионов) - юношеские команды участников группового этапа взрослой Лиги чемпионов, во втором (путь национальных чемпионов) - победители национальных чемпионатов в своем возрасте. Победители групп пути Лиги чемпионов напрямую выходят в 1/8 финала, команды, занявшие вторые места, проведут стыковые матчи за право сыграть в 1/8 финала с победителями групп пути национальных чемпионов.