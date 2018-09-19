{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол во Франции

СМИ: Головин может дебютировать за "Монако" в матче чемпионата Франции с "Нимом"

Встреча пройдет 21 сентября, начало - 21:45 мск
Александр Головин EPA-EFE/MAHMOUD KHALED
Александр Головин
© EPA-EFE/MAHMOUD KHALED

ТАСС, 19 сентября. Российский полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин может дебютировать за команду в матче чемпионата Франции с "Нимом", но сыграет не более 20 минут. Об этом сообщил главный тренер "Монако" Леонарду Жардим, слова которого приводит французская газета L'Equipe.

На эту тему
Головин не попал в заявку "Монако" на матч Лиги чемпионов с "Атлетико"

"Монако" дома встретится с "Нимом" в матче шестого тура чемпионата Франции. Встреча пройдет 21 сентября, начало - 21:45 мск. "Монако" после пяти туров занимает 15-е место в таблице чемпионата, набрав пять очков.

"Мы посмотри в четверг на его состояние, посмотрим в каких кондициях он будет находиться. Он уже тренируется, но если он сыграет, то в лучшем случае проведет на поле 15-20 минут. Ему надо тренироваться, сыграть два или три матча, чтобы найти ритм и достичь уровня, который мы ожидаем от него увидеть", - заявил Жардим.

Головин перешел в "Монако" из московского ЦСКА в конце июля, подписав контракт на пять лет. 22-летний россиянин не провел ни одной игры за новый клуб из-за полученной в августе травмы лодыжки. На прошлой неделе футболист впервые после повреждения приступил к тренировкам в общей группе.

В составе ЦСКА Головин стал чемпионом России 2016 года. Полузащитник выступал за сборную России на чемпионате мира 2018 года, команда дошла до 1/4 финала турнира.

Футбол в России
Непомнящий займется развитием молодежного футбола в Калининграде
Ранее 75-летний специалист сообщил ТАСС, что покидает пост главного тренера клуба из Калининграда, на который был назначен в июле
Читать полностью