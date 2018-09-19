Промоутер Джошуа: бой с Поветкиным будет одним из самых тяжелых вызовов в карьере британца

ТАСС, 19 сентября. Бой с российским боксером Александром Поветкиным станет для британца Энтони Джошуа одним из самых тяжелых вызовов в карьере. Такое мнение высказал промоутер британца Эдди Хирн, слова которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал Boxing News.

Бой Поветкин - Джошуа пройдет 22 сентября в Лондоне. На кону поединка будут стоять титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе. Поветкин является обязательным претендентом на титул WBA, в рейтинге ассоциации россиянин занимает первое место.

"Я немного беспокоюсь по поводу предстоящего боя, - заявил Хирн. - Все сейчас ждут потенциального боя с американским боксером Деонтеем Уайлдером, но на бумаге, если не считать украинца Владимира Кличко, Поветкин самый тяжелый соперник в карьере Джошуа. У него хорошая школа, он был олимпийским чемпионом, у него только одно поражение в карьере - от Владимира Кличко. Он может ударить, у него отличная челюсть, выносливость, он хорошо обучен технически, точно бьет, и он опытнее, чем Джошуа".

На счету Поветкина 34 победы, 24 из которых он одержал нокаутом, и одно поражение. В активе британского боксера, не потерпевшего ни одного поражения в карьере, 21 победа (20 - нокаутом).