Керлингист Крушельницкий заявил, что удовлетворен ходом слушаний в CAS

ТАСС, 19 сентября. Российский керлингист Александр Крушельницкий заявил, что он удовлетворен тем, как прошли слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил. Слова спортсмена приводит пресс-служба Федерации керлинга России (ФКР).

В среду в CAS в Лозанне состоялось заседание по допинговому делу Крушельницкого. На нем присутствовали Крушельницкий, его адвокаты, президент ФКР Дмитрий Свищев и генеральный секретарь организации Ольга Жаркова.

"Только что завершились слушания в CAS. Рад, что у меня была возможность представить мое дело лично перед арбитром, я удовлетворен тем, как прошли слушания. Надеюсь, что мне удалось убедить арбитра в том, что я всегда являлся чистым спортсменом, никогда не принимал запрещенные вещества", - заявил спортсмен.

"Также надеюсь, что арбитр тщательно оценит и взвесит все аргументы и доказательства, которые мы с адвокатами предоставили сегодня в суде, примет мою сторону и вынесет справедливое решение", - добавил Крушельницкий.

В допинг-пробе Крушельницкого, взятой на Олимпийских играх в Пхёнчхане, где он вместе с супругой Анастасией Брызгаловой выиграл бронзовые медали, был обнаружен мельдоний. CAS признал спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил, аннулировал его результаты, показанные на Играх-2018, Крушельницкий и Брызгалова были лишены олимпийских наград.

В начале сентября Всемирная федерация керлинга отозвала предложение о мировом соглашении, которое предполагало двухлетнюю дисквалификацию Крушельницкого. Против этого возразило Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое настаивает на четырехлетней дисквалификации спортсмена.