Расходы бюджета на физкультуру и спорт в 2019 году составят свыше 50 млрд рублей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Проект бюджета на 2019-2021 годы предусматривает бюджетные ассигнования в размере 51,57 млрд рублей в 2019 году на реализацию государственной программы "Развитие физической культуры и спорта". Об этом говорится в пояснительной записке Минфина к проекту бюджета.

В соответствии с проектом, в 2020 году планируется потратить 50,47 млрд рублей, в 2021 году - 43,72 млрд рублей.

Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований увеличены по сравнению с суммами из бюджета на 2018-2020 годы: в 2019 году на 16,15 млрд рублей и в 2020 году на 14,99 млрд рублей. Как следует из пояснительной записки, изменения связаны с реализацией с 2019 года федерального проекта "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт - норма жизни)" национального проекта "Демография". Так, например, на реализацию подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" предполагается выделить 8,9 млрд рублей в 2019 году, 7,71 млрд - в 2020 году, 10,02 млрд - в 2021 году.

В проекте указано, что суммы выплат стипендий президента Российской Федерации чемпионам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр в 2019-2020 годах увеличатся на 720 млн рублей ежегодно. Бюджетные ассигнования на подготовку сборных по приоритетным летним и зимним олимпийским видам спорта в 2019 году будут увеличены почти на 1 млрд рублей.

Изменение сумм по федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" обусловлено увеличением субсидий бюджетам субъектов Северо-Кавказского федерального округа, Дальневосточного федерального округа, в Арктической зоне, Байкальском районе, Калининградской области. В целях развития спортивной инфраструктуры на указанных территориях финансирование ФЦП в 2019 году будет увеличено на 2,4 млрд рублей.

Зарезервированные на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов бюджетные ассигнования на реализацию Концепции наследия чемпионата мира по футболу в объеме 3,92 млрд рублей в 2019 году и 2,21 млрд рублей в 2020 году будут направлены на обеспечение эксплуатации стадионов, дооборудование тренировочных площадок, создание и функционирование детских футбольных центров.