ЦСКА обыграл "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 19 сентября. Московский ЦСКА одержал победу над пекинским "Куньлунем" со счетом 3:0 в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов (7-я минута), Сергей Толчинский (13) и Никита Нестеров (30). Форвард армейцев Александр Попов отдал результативную передачу на Нестерова, набрав трехсотое очко (101 шайба и 199 передач) в регулярных чемпионатах лиги.
ЦСКА поднялся на пятое место в Западной конференции, набрав 10 очков в восьми матчах. "Куньлунь" с пятью очками расположился на 12-м месте на Востоке.
В следующем матче 21 сентября ЦСКА на выезде сыграет с хабаровским "Амуром". "Куньлунь" 22 сентября в гостях встретится с омским "Авангардом". Встреча пройдет в Балашихе, где омский клуб проводит домашние матчи в текущем сезоне.
В других матчах дня рижское "Динамо" на выезде в серии послематчевых буллитов обыграло владивостокский "Адмирал" со счетом 3:2, хабаровский "Амур" дома победил братиславский "Слован" со счетом 3:2.