Непомнящий займется развитием молодежного футбола в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 19 сентября. /ТАСС/. Валерий Непомнящий, ушедший с поста главного тренера калининградского ФК "Балтика", сконцентрируется на развитии молодежного футбола в регионе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Ранее 75-летний специалист сообщил ТАСС, что покидает пост главного тренера клуба из Калининграда, на который был назначен в июле.
"Сегодня по обоюдному согласию с руководством ФК "Балтика" Валерий Непомнящий покинул пост главного тренера команды и переведен на должность заместителя генерального директора по развитию молодежного футбола. Валерий Кузьмич сконцентрируется на детско-юношеском направлении, развитию которого в нашем клубе уделяется большое внимание", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что временно исполняющим обязанности главного тренера клуба назначен Валерий Климов, который будет готовить команду к матчу с "Ротором".
Ранее Непомнящий возглавлял томскую "Томь" (2008-2011, 2014-2016). Тренерскую деятельность он начал в 1979 году. Он также возглавлял сборную Камеруна, которая под его руководством дошла до четвертьфинала чемпионата мира 1990 года. Кроме того, он тренировал сборную Узбекистана, различные клубы из Турции, Китая, Японии, Южной Кореи.