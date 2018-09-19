Четвертьфинал Всемирной боксерской суперсерии Власов - Гловацкий пройдет 10 ноября

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Четвертьфинальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между россиянином Максимом Власовым и поляком Кшиштофом Гловацким состоится 10 ноября в Чикаго. Об этом ТАСС сообщил советник российского боксера Олег Богданов.

"Поединок пройдет 10 ноября в Чикаго, сейчас мы делаем визы. Власов готовится к бою под руководством Виктора Петроченко", - сказал собеседник агентства.

В активе 32-летнего Власова 42 победы, 25 из которых он одержал нокаутом, два поражения. На счету 32-летнего поляка 30 побед (19 нокаутом) и одно поражение.