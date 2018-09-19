{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Четвертьфинал Всемирной боксерской суперсерии Власов - Гловацкий пройдет 10 ноября

Бой состоится в Чикаго
Максим Власов Justin Edmonds/Getty Images
Максим Власов
© Justin Edmonds/Getty Images

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Четвертьфинальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между россиянином Максимом Власовым и поляком Кшиштофом Гловацким состоится 10 ноября в Чикаго. Об этом ТАСС сообщил советник российского боксера Олег Богданов.

"Поединок пройдет 10 ноября в Чикаго, сейчас мы делаем визы. Власов готовится к бою под руководством Виктора Петроченко", - сказал собеседник агентства.

В активе 32-летнего Власова 42 победы, 25 из которых он одержал нокаутом, два поражения. На счету 32-летнего поляка 30 побед (19 нокаутом) и одно поражение.

Дворец единоборств стоимостью более 2 млрд рублей планируют построить в Брянске
О сроках начала строительства объекта не сообщается
Читать полностью