Тренер: матч против "Краснодара" в ЛЕ станет историческим событием для ФК "Акхисар"

АКХИСАР /Турция/, 19 сентября. /ТАСС/. Матч первого тура группового этапа Лиги Европы против "Краснодара" станет важнейшим событием в истории турецкого клуба "Акхисар". Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер турецкой команды Джем Кавчак.

Встреча группы J пройдет в четверг в Акхисаре на одноименном стадионе, игра начнется в 19:55 мск. "Акхисар" дебютирует в Лиге Европы.

"Матч группового этапа Лиги Европы станет историческим событием для всего футбольного клуба "Акхисар". Мы впервые будем играть в еврокубковом турнире, встретиться с клубом, который в последние годы является постоянным участником данного турнира, для нас огромная честь. Мы хорошо изучили соперника, нашли его слабые стороны и постараемся сыграть в этом направлении. Мы верим, что завтра мы сможем одержать победу", - сказал Кавчак.

"Мы прекрасно понимаем, что в завтрашнем матче фаворитом будет являться наш соперник, однако мы не теряем надежды раньше времени. Есть масса примеров, когда маленькие клубы преподносили большой сюрприз и даже выигрывали трофеи. Главное - бороться на каждом участке поля, не смотреть на то, что написано на футболках твоего оппонента, тогда все получится", - добавил тренер.

Полузащитник и капитан турецкой команды Кыса Билал заявил, что футболисты "Акхисара" готов удивить "Краснодар".

"Мы со всем уважением относимся к нашему сопернику по Лиге Европы, но еврокубки это такой турнир, где на первый план выходит твоя самоотдача и умение выкладываться по полной. Выступление во втором по значимости клубном турнире является огромным событием для нашего города, мы надеемся, что болельщики придут и поддержат нас. От лица команды хотелось бы сказать, что мы будем выкладываться на все 100 процентов с первой и до последней минуты, а также готовы преподнести первый сюрприз в матче с "Красноадром" уже завтра", - сказал футболист.

"У многих наших футболистов есть тот или иной опыт выступления в еврокубках. И я думаю, что завтрашний матч поможет нам это все собрать воедино и одержать победу. Наша цель - три очка и другой цели быть не может. При этом как капитан чувствую на себе небольшое давление из-за ответственности в виде капитанской повязки, но как лидер скажу, что к завтрашнему утру это пройдет", - добавил он.