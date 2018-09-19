Комиссия спортсменов МОК выступила за восстановление РУСАДА

На прошлой неделе стало известно, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации восстановить РУСАДА. "Комиссия спортсменов МОК подробно обсудила рекомендации комитета по соответствию и согласилась с ними, - говорится в тексте. - Мы хотели бы видеть четкий процесс [в вопросе восстановления РУСАДА], а также сроки получения и полной проверки данных [московской антидопингвой лаборатории]".

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после допингового скандала в российской легкой атлетике. С тех пор решение о восстановлении организации неоднократно переносилось, поскольку российской стороне необходимо было выполнить ряд условий. По данным Би-би-си, в сентябре руководство WADA предложило министру спорта РФ Павлу Колобкову упрощенные условия восстановления статуса РУСАДА.

Статус РУСАДА будет обсуждаться на заседании исполкома WADA, которое пройдет 20 сентября на Сейшельских островах. В заседании должны принять участие 12 членов исполкома, имеющих право голоса. Вице-президент WADA Линда Хеллеланд, являющаяся членом исполкома, уже заявила, что проголосует против восстановления. Против предложения комитета по соответствию также высказались антидопинговые агентства 13 стран, в числе которых США, Канада и Великобритания, аналогичную позицию высказал и информатор WADA, бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

В письме предлагался ряд изменений в формулировках выдвинутых условий. В качестве компромисса руководство WADA предложило России еще раз в письменном виде признать доклад комиссии МОК под руководством Самуэля Шмида, который занимался расследованием ситуации с допинг-пробами на Играх 2014 года в Сочи. В частности, один из пунктов документа, гласящий, что некоторые сотрудники российского ведомства, не связанные "государственным заговором", участвовали в махинациях с ними. В случае письменного подтверждения пункта, WADA посчитает условие о признании доклада главы независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена выполненным.

Также WADA предложило обеспечить доступ только к тем допинг-пробам из московской лаборатории, которые вызывают подозрение у международной организации. В письме отмечается, что это "небольшое количество образцов". Кроме того, WADA попросило предоставить копию базы данных из московской лаборатории, чтобы "восстановить справедливость в российском спорте, наказать виновных и снять подозрения с честных атлетов". В ответ на это предложение Колобков 13 сентября направил в WADA письмо, в котором согласился с данными условиями.