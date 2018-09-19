"Бостон" обыграл "Калгари" в предсезонном матче НХЛ, прошедшем в Китае

ТАСС, 19 сентября. "Бостон" одержал победу над "Калгари" со счетом 3:1 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который прошел в Пекине.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейк Дебраск (19-я, 46-я минуты) и Кеван Миллер (59). У проигравших отличился Шон Монахан (40).
Ранее клубы НХЛ дважды проводили предсезонные матчи в Китае. В 2017 году "Лос-Анджелес" обыграл "Ванкувер" в предсезонных встречах, которые прошли в Шанхае и Пекине.
В 2018 году прошло две встречи в Китае. В первой "Бостон" также оказался сильнее "Калгари" - 4:3 Б. По словам комиссара НХЛ Гэри Бетмэна, лига рассматривает вариант проведения матчей регулярного чемпионата в Китае.