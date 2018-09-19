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Фигуристка Загитова снялась с турнира в Словакии из-за проблем с документами

Соревнования пройдут с 21 по 22 сентября
Алина Загитова Сергей Бобылев/ТАСС
Алина Загитова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не примет участия в мемориале Ондрея Непелы в Братиславе из-за проблем с документами. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

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Российская фигуристка была исключена из списка участников турнира, который опубликован на официальном сайте Международного союза конькобежцев. "У нее возникла проблема с выездными документами", - сообщил Горшков.

Позднее пресс-служба ФФККР сообщила, что у фигуристки неправильно было оформлено согласие на выезд. "Неточность была выявлена в аэропорту, - отмечается в сообщении. - Поскольку необходимый документ не представляется возможным оформить быстро, спортсменка не сможет принять участие в турнире".

Соревнования пройдут с 21 по 22 сентября.

16-летняя Загитова является действующей олимпийской чемпионкой и чемпионкой Европы.

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