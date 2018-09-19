Фигуристка Загитова снялась с турнира в Словакии из-за проблем с документами

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не примет участия в мемориале Ондрея Непелы в Братиславе из-за проблем с документами. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

Российская фигуристка была исключена из списка участников турнира, который опубликован на официальном сайте Международного союза конькобежцев. "У нее возникла проблема с выездными документами", - сообщил Горшков.

Позднее пресс-служба ФФККР сообщила, что у фигуристки неправильно было оформлено согласие на выезд. "Неточность была выявлена в аэропорту, - отмечается в сообщении. - Поскольку необходимый документ не представляется возможным оформить быстро, спортсменка не сможет принять участие в турнире".

Соревнования пройдут с 21 по 22 сентября.

16-летняя Загитова является действующей олимпийской чемпионкой и чемпионкой Европы.