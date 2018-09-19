Фоменко: речи о недооценке турецкого "Акхисара" в матче ЛЕ быть не может

АКХИСАР /Турция/, 19 сентября. /ТАСС/. Главный тренер "Краснодара" Олег Фоменко заявил, что в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги Европы против турецкого "Акхисара" нельзя допускать даже мысли о недооценке соперника. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

"Прогнозы перед игрой давать не совсем правильно, любая команда, которая играет на выезде, имеет шансы 50 на 50, поэтому завтрашний матч покажет, кто на что способен. Мы достаточно хорошо изучили соперника, у него есть определенные сильные стороны. То, что сейчас команда находится на последнем месте чемпионата Турции, это временное явление. Завоевав Кубок Турции в прошлом сезоне, команда показала, что очень хорошо выглядит, речи о недооценке быть не может", - сказал Фоменко.

В понедельник пост главного тренера турецкого клуба покинул Сафет Сушич, вместо него был назначен Джем Кавчак. "Не думаю, что смена тренера скажется на игре команды соперника. Наоборот, когда в команде происходят такие перемены, то это придает дополнительную мотивацию. Будем готовиться", - добавил тренер.

Защитник "Краснодара" Александр Мартынович отметил, что было бы здорово провести данную встречу при полном стадионе. "При этом не думаю, что давление турецких трибун как-то может сказаться на игре. У нас уже есть опыт игры против турецких клубов, ты привыкаешь к этому шуму через 10 минут, а после эти же трибуны уже заряжают тебя эмоциями", - отметил футболист.