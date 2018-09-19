Салаутдинов: проведение матча Юношеской лиги УЕФА не в Каспийске является антиспортивным

МАХАЧКАЛА, 19 сентября. /ТАСС/. Руководство министерства по физической культуре и спорту Республики Дагестан считает антиспортивным проведение матча Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) между махачкалинским клубом "Анжи" и израильским "Маккаби" (Тель- Авив) не в Каспийске. Об этом ТАСС заявил первый замминистра по физической культуре и спорту республики Зайнал Салаутдинов.

Ранее пресс-служба махачкалинского "Анжи" сообщила, что команда проведет домашний матч первого отборочного раунда Юношеской лиги УЕФА против израильского "Маккаби" из Тель-Авива в Астрахани. Это связано с тем, что перед сезоном-2013/14 УЕФА запретил проводить игры на территории Северного Кавказа. В начале сентября Российский футбольный союз (РФС) обратился к УЕФА с просьбой разрешить проводить международные матчи в регионе.

"Я уверен, что эта встреча в Дагестане прошла бы на высочайшем уровне. Никаких инцидентов и противозаконных действий со стороны зрителей, народа Дагестана не было бы. И решение не проводить матч в Каспийске считаю неправильным. Это противозаконное и антиспортивное решение", - сказал Салаутдинов.

По его словам, представители УЕФА по этому поводу не обращались в министерство спорта республики.

Он подчеркнул, что Дагестан готов и проводит спортивные мероприятия такого уровня. "В следующем году у нас будет чемпионат мира по тайскому боксу. В этом году на высшем уровне прошли чемпионат Европы по спортивной борьбе, чемпионат Европы по грэпплингу. Они признаны лучшими за всю историю проведения подобных европейских соревнований на территории России", - отметил первый замминистра.

Матч "Анжи" - "Маккаби" запланирован на 3 октября.