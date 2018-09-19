"Спартак" разгромил "Трактор" в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" одержал крупную победу над челябинским "Трактором" со счетом 6:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Анатолий Никонцев (1-я, 31-я минуты), Робин Ганзл (16), Александр Хохлачев (37), Мартиньш Карсумс (40) и Каспарс Даугавиньш (41), у проигравших отличился Игорь Полыгалов (54), для которого этот матч стал 500-м в регулярных чемпионатах КХЛ. "Спартак" прервал свою серию из трех поражений. Нападающий "Спартака" Бен Максвел провел 200-й матч в лиге.

В турнирной таблице Западной конференции "Спартак" занимает шестое место, набрав восемь очков, "Трактор" на Востоке" с пятью очками идет 11-м. "Трактор" во втором матче подряд проиграл с крупным счетом, в предыдущей игре регулярного чемпионата челябинцы уступили на выезде "Йокериту" со счетом 0:8.

В следующем матче "Спартак" 23 сентября в гостях сыграет с рижским "Динамо", "Трактор" 21 сентября также на выезде встретится с "Сочи".

Результаты других матчей игрового дня:

"Адмирал" (Владивосток) - "Динамо" (Рига) - 2:3 Б;

"Амур" (Хабаровск) - "Слован" (Братислава) - 3:2;

"Куньлунь" (Пекин) - ЦСКА (Москва) - 0:3;

"Йокерит" (Хельсинки) - "Металлург" (Магнитогорск) - 5:3.