Теннисист Южный заявил, что в матче с Башичем концентрировался на своей игре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Россиянин Михаил Южный, одержавший победу в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге над представителем Боснии и Герцеговины Мирзой Башичем, рассказал журналистам, что для него было важнее сосредоточиться на своей игре, а не на действиях соперника.

"Сложность для меня сейчас не в том, против кого я играю, а как я играю. За эти два сета у меня было довольно много провалов. Два раза точно проигрывал почти по десять мячей подряд, это было в первом сете, когда я повел 3:2, я проиграл два гейма под 0:40, благодаря только тому, что он где-то ошибся, удалось сразу сделать быстрый брейк назад. Проблема не в том, против кого я играю, а проблема в том, чтобы держать внимание на протяжении всего матча", - рассказал Южный.

При этом он подчеркнул, что сейчас чувствует себя более расслабленным, чем раньше, поэтому в матче с боснийцем у него получился целый ряд красивых и эффектных розыгрышей, вызвавших бурную реакцию публики. "Конечно, задача все равно показать результат, что касается игры на публику, я вообще в последнее время стал более расслабленно играть. Это просто финальный аккорд", - сказал Южный.

Во втором круге соперником россиянина станет испанец Роберто Баутиста Агут, посеянный на турнире под пятым номером. "Будет совсем другой матч, он будет для меня намного тяжелее, ведь Башич сам может подарить какие-то очки, а Баутиста Агут тебе ничего не подарит, у него надо все выиграть", - сказал Южный.

На счету россиянина 499 побед. На вопрос о возможном преодолении рубежа в 500 побед, теннисист ответил, что не думает об этих цифрах. "Что касается пятисотой победы, то я уже успокоился, для себя решил: 499, 500, 501 - это для меня уже ничего не поменяет", - сказал он.

Соревнования в Санкт-Петербурге, общий призовой фонд которых составляет $1,175 млн, завершатся 23 сентября.