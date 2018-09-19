"Шахтер" и "Хоффенхайм" сыграли вничью в первом туре группового этапа Лиги чемпионов

ТАСС, 19 сентября. Украинский футбольный клуб "Шахтер" сыграл вничью с немецким "Хоффенхаймом" со счетом 2:2 в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
В составе хозяев забитыми мячами отметились Исмаили (27-я минута) и Майкон (81), у гостей отличились Флориан Гриллитч (6) и Хавард Нордтвейт (38). Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн стал самым молодым тренером в истории Лиги чемпионов - 31 год 58 дней. Немецкий специалист превзошел нынешнего главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко, который возглавлял белорусский БАТЭ во время матча Лиги чемпионов в возрасте 31 года и 99 дней.
Вместе с "Шахтером" и "Хоффенхаймом" в группе F выступают английский "Манчестер Сити" и французский "Лион", которые свой матч проведут позднее в среду в Великобритании.
В параллельном матче голландский "Аякс" на своем поле разгромил греческий АЕК со счетом 3:0 в матче группе E, где также выступают немецкая "Бавария" и португальская "Бенфика".