{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига чемпионов

"Шахтер" и "Хоффенхайм" сыграли вничью в первом туре группового этапа Лиги чемпионов

Матч, прошедший в Харькове, завершился со счетом 2:2

ТАСС, 19 сентября. Украинский футбольный клуб "Шахтер" сыграл вничью с немецким "Хоффенхаймом" со счетом 2:2 в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Исмаили (27-я минута) и Майкон (81), у гостей отличились Флориан Гриллитч (6) и Хавард Нордтвейт (38). Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн стал самым молодым тренером в истории Лиги чемпионов - 31 год 58 дней. Немецкий специалист превзошел нынешнего главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко, который возглавлял белорусский БАТЭ во время матча Лиги чемпионов в возрасте 31 года и 99 дней.

Вместе с "Шахтером" и "Хоффенхаймом" в группе F выступают английский "Манчестер Сити" и французский "Лион", которые свой матч проведут позднее в среду в Великобритании.

В параллельном матче голландский "Аякс" на своем поле разгромил греческий АЕК со счетом 3:0 в матче группе E, где также выступают немецкая "Бавария" и португальская "Бенфика".

Теннисист Южный заявил, что в матче с Башичем концентрировался на своей игре
При этом он подчеркнул, что сейчас чувствует себя более расслабленным, чем раньше
Читать полностью