"Автомобилист" одержал восьмую победу подряд со старта сезона КХЛ, обыграв "Сочи"

ТАСС, 19 сентября. Екатеринбургский "Автомобилист" одержал победу над "Сочи" со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Егор Миловзоров (37-я минута), Франсис Паре (41), Дэн Секстон (42), Илья Крикунов (53) и Стефан Да Коста (54), у проигравших отличился Йоанн Овитю (28).

Для "Автомобилиста" эта победа стала восьмой подряд со старта регулярного чемпионата КХЛ. Екатеринбургская команда является единственной, которая не потерпела ни одного поражения в текущем сезоне лиги. Рекорд по количеству побед подряд со старта сезона КХЛ принадлежит санкт- петербургскому СКА. В прошлом сезоне команда одержала 20 побед подряд, серия прервалась в матче с "Сочи" (2:3 ОТ).

В турнирной таблице Восточной конференции "Автомобилист" занимает первое место, набрав 16 очков, "Сочи" на Западе с семью очками идет восьмым.

"Автомобилист" в следующем матче в гостях сыграет с хельсинкским "Йокеритом", "Сочи" примет челябинский "Трактор". Обе встречи пройдут 21 сентября.