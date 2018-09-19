Поздняков: желание Южной Кореи и КНДР провести ОИ - плюс для олимпийского движения

Ранее стало известно, что по итогам саммита в Пхеньяне Южная Корея и КНДР договорились подать совместную заявку на проведение Олимпиады 2032 года. Также было решено, что стороны намерены начать процесс согласования с целью направить на Игры в Токио в 2020 году единые команды атлетов по различным видам спорта.

"Совместная декларация КНДР и Республики Корея по поводу общей заявки на проведение Олимпийских игр и формирования единой команды к Токио-2020 - это, на мой взгляд, яркий и показательный пример того, как на практике через ценности спорта и олимпизма можно добиться большого прогресса даже в самых непростых дипломатических и политических вопросах, - сказал Поздняков. - Мы все помним, насколько напряженной была ситуация в преддверии Игр в Пхёнчхане, рассматривалась даже возможность отмены соревнований по соображениям безопасности. Сейчас же стороны ведут речь о сближении позиций, в том числе через спорт. Это, конечно, позитивный фактор разрядки напряженности в регионе, в отношениях между двумя странами и огромный плюс для всего олимпийского движения".