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Лига чемпионов

Футболисты "Реала" дома победили "Рому" в матче Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счетом 3:0
Футболисты "Реала" EPA-EFE/J.P. Gandul
Футболисты "Реала"
© EPA-EFE/J.P. Gandul

ТАСС, 20 сентября. Испанский футбольный клуб "Реал" дома обыграл итальянскую "Рому" со счетом 3:0 в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча группы G прошла в Мадриде.

Мячи забили Иско (45-я минута), Гарет Бэйл (58) и Мариано (90). "Реал" отличился в 43-м еврокубковом матче подряд, установив рекорд. Мадридский клуб превзошел достижение лондонского "Тоттенхэма", установленное в 1961-1984 гг. В следующем туре "Реал" 2 октября в гостях сыграет с российским ЦСКА, "Рома" в этот же день примет чешскую "Викторию".

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В группе Е португальская "Бенфика" дома проиграла немецкой "Баварии" со счетом 0:2. Полузащитник мюнхенской команды Томас Мюллер стал третьим немцем, сыгравшим 100 игр в Лиге чемпионов. Ранее этой отметки достигли бывшие игроки "Баварии" Оливер Кан и Филипп Лам. В группе F английский "Манчестер Сити" дома уступил французскому "Лиону" (1:2).

В квартете H английский "Манчестер Юнайтед" в гостях разгромил швейцарский "Янг Бойз" (3:0), испанская "Валенсия" со счетом 0:2 на своем поле проиграла итальянскому "Ювентусу", который с 29-й минуты играл в меньшинстве после удаления португальского нападающего Криштиану Роналду. Туринский клуб победил благодаря двум реализованным боснийцем Миралемом Пьяничем 11-метровым ударам. В компенсированное время капитан "Валенсии" Даниэль Парехо не реализовал пенальти. В составе хозяев на 57-й минуте вышел российский полузащитник Денис Черышев, который дебютировал за "Валенсию" в Лиге чемпионов.

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