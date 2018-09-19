Ахметов: результат матча "Виктория" - ЦСКА показал характер армейцев

ПЛЬЗЕНЬ /Чехия/, 20 сентября. /ТАСС/. Ничья в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с чешской "Викторией" показала характер футболистов московского ЦСКА. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил полузащитник армейцев Ильзат Ахметов.
В среду ЦСКА в гостях сыграл вничью с "Викторией" со счетом 2:2. По ходу матча российский клуб проигрывал - 0:2, армейцы сравняли счет в компенсированное ко второму тайму время.
"По тому, как складывалась игра, заработанное очко для нас плюс, - сказал Ахметов. - Когда проигрываешь, то тяжело забить три гола, но хорошо, что мы отыгрались, это показало наш характер. Результат на табло, поэтому, наверное, на победу не наиграли. Мы стараемся с каждым матчем действовать лучше и выполнять установки тренера".
В следующем туре ЦСКА 2 октября сыграет с испанским "Реалом". Встреча пройдет в Москве на стадионе "Лужники".