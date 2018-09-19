ФК "Краснодар" проверит на прочность новичка еврокубков турецкий "Акхисар" в Лиге Европы

Первый в истории титул "Акхисар" завоевал под руководством Окана Бурака, однако в летнее трансферное окно в тренерском штабе произошли изменения, и пост главного тренера команды занял 63-летний босниец Сафет Сушич. Успехом нового тренера стал второй трофей "Акхисара" - Суперкубок Турции. В упорной борьбе против действующего чемпиона страны "Галатасарая" подопечные Сушича победили в серии пенальти со счетом 5:4 (1:1 - в основное время).

В сезоне-2017/18 "Акхисар", представляющий одноименный город на западе Турции, занял лишь 11-е место в чемпионате страны, однако завоевал Кубок Турции и получил право дебютировать в еврокубках. До этого успеха клуб не выигрывал ни одного трофея на внутренней арене.

"Краснодар" во внутреннем первенстве начал сезон гораздо успешнее соперника. Быки одержали четыре победы, дважды потерпели поражение и один раз сыграли вничью, набрав 13 очков после семи туров и расположившись на четвертом месте в Российской премьер-лиге (РПЛ).

В дебютном для себя сезоне Лиги Европы "Краснодар" не смог преодолеть групповой этап, однако пробился в плей-офф в двух последующих розыгрышах. В еврокубковой кампании сезона-2015/16 южане дошли до 1/16 финала, а через год, обыграв турецкий "Фенербахче", улучшили свой еврокубковый показатель до отметки 1/8 финала турнира.

В отличие от турецкой команды, подопечных Мурада Мусаева можно уже смело отнести к старожилам Лиги Европы. После дебюта в еврокубковом сезоне-2014/15 быки не пробились в основной этап второго по значимости клубного европейского турнира лишь в сезоне-2017/18, когда по сумме двух матчей уступили сербской "Црвене Звезде" (3:2, 1:2).

После сенсационной победы команда начала сезон неудачно. В пяти стартовых матчах чемпионата они дважды сыграли вничью против "Ризеспора" (1:1) и "Сивасспора" (1:1) и потерпели три поражения в матчах с "Бешикташем" (1:2), "Башакшехиром" (1:3) и "Анкарагюджю" (0:1). Руководство "Акхисара", серьезно обеспокоенное текущим положением дел в клубе, в понедельник приняло решение расторгнуть контракт с боснийским специалистом, назначив новым главным тренером Джема Кавчака.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер турецкой команды отметил, что, несмотря на отсутствие статуса фаворита в матче, его команда не теряет надежды на победу. "Мы прекрасно понимаем, что в завтрашнем матче фаворитом будет являться наш соперник, однако мы не теряем надежды раньше времени. Есть масса примеров, когда маленькие клубы преподносили большой сюрпризы и даже выигрывали трофеи. Главное - бороться на каждом участке поля, не смотреть на то, что написано на футболках твоего соперника, тогда все получится", - сказал Кавчак.

Тренер "Краснодара" Олег Фоменко отметил, что давать прогнозы на предстоящий матч преждевременно, так как в гостевых встречах шансы уравниваются. "Прогнозы перед игрой давать не совсем правильно, любая команда, которая играет на выезде, имеет шансы 50 на 50, поэтому завтрашний матч покажет, на что способны мы и соперник. Достаточно хорошо изучили "Акхисар", у него есть определенные сильные стороны. Последнее место в чемпионата Турции - временное явление", - отметил Фоменко.

Матч "Акхисар" - "Краснодар" обслужит финская бригада арбитров во главе с 33-летним Вилле Невалайненом, для которого данная игра также станет дебютной в основном раунде еврокубков. Встреча начнется в 19:55 мск.