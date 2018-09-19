Гончаренко надеется, что арбитр верно отменил гол Ахметова в матче "Виктория" - ЦСКА

ПЛЬЗЕНЬ /Чехия/, 20 сентября. /ТАСС/. Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко надеется, что французский арбитр Бенуа Бастьен принял правильное решение при отмене гола Ильзата Ахметова в матче Лиги чемпионов против чешской "Виктории". Об этом белорусский специалист сказал на послематчевой пресс-конференции, отвечая на вопрос о незасчитанном мяче армейцев.
ЦСКА и "Виктория" в первом туре Лиги чемпионов сыграли вничью со счетом 2:2. Встреча прошла в Чехии. Армейцы уступали по ходу матча - 0:2, но во втором тайме Федор Чалов сократил отставание, а на последней компенсированной минуте пенальти реализовал Никола Влашич. При этом Бастьен не засчитал гол Ахметова после подсказки помощника арбитра, который указал на нарушение правил защитником ЦСКА Марио Фернандесом в штрафной "Виктории".
"С тренерской позиции тоже тяжело разглядеть момент, но хочется верить, что судья принял верное решение", - сказал Гончаренко в ответ на просьбу оценить эпизод.
"Очень эмоциональный матч с эмоциональной концовкой, - продолжил наставник ЦСКА. - Мы оказывали давление, показали мастерство. Мы были лучше в концовке и, наверное, заслуживали победы, но нас подвели стартовые минуты".
В другом матче группе G испанский "Реал" на своем поле со счетом 3:0 победил итальянскую "Рому". В следующем туре армейцы примут мадридский клуб, встреча пройдет 2 октября. Все домашние матчи Лиги чемпионов ЦСКА проведет в "Лужниках", вместимость стадиона составляет 80 тысяч зрителей.