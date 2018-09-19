Обляков: ЦСКА должен был выигрывать в матче Лиги чемпионов с "Викторией"

ПЛЬЗЕНЬ /Чехия/, 20 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА должен был одерживать победу в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против чешской "Виктории". Такое мнение в эфире телеканала "Матч ТВ" высказал полузащитник армейцев Иван Обляков.
В среду ЦСКА в гостях сыграл вничью с "Викторией" со счетом 2:2.
"Мы сегодня играли на победу, в конце чуть-чуть не дожали, - сказал Обляков. - Знали, что они играют забросами, используют фланги, у нас в первом тайме не получилось их сдержать. Но мы вытащили этот матч, немного не хватило для победы. Во втором тайме надо было отыгрываться, шли вперед, забили свои голы, но должны были выигрывать".
В матче второго тура группового этапа ЦСКА в Москве на стадионе "Лужники" примет испанский "Реал". "Виктория" в гостях встретится с итальянской "Ромой".