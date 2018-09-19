Тренер "Виктории" рассчитывает обыграть ЦСКА в матче Лиги чемпионов в Москве

ПЛЬЗЕНЬ /Чехия/, 20 сентября. /ТАСС/. Главный тренер чешской "Виктории" Павел Врба будет доволен, если его команда победит московский ЦСКА в матче группового этапа Лиги чемпионов в Москве. Как рассказал чех во время послематчевой пресс-конференции, он хорошо помнит игры "Виктории" против белорусского БАТЭ в сезоне-2011/12, который тогда возглавлял Виктор Гончаренко, и надеется выиграть на выезде.

"В первом матче против БАТЭ [в Лиге чемпионов сезона-2011/12] мы тоже сыграли вничью (1:1). Потом победили команду Гончаренко на выезде (со счетом 1:0, - прим. ТАСС). Если все повторится - буду доволен", - сказал Врба.

"Это была одна из лучших встреч "Виктории". Очень печально, что упустили победу в добавленное время. Игрокам я скажу, что доволен матчем, но обращу внимание на то, что в таких встречах три очка не упускают", - сказал Врба.

"Не могу сказать, что удивлен игрой ЦСКА, - сказал тренер, отвечая на вопрос о российской команде. - Мы наблюдали за их играми в чемпионате России и понимали, с кем имеем дело. Это сильная команда".

В другом матче группе G испанский "Реал" со счетом 3:0 победил итальянскую "Рому". В следующем туре ЦСКА дома сыграет с "Реалом", "Виктория" на выезде встретится с "Ромой". Оба матча пройдут 2 октября и начнутся в 22:00 мск.