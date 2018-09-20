Обновленный ЦСКА стартовал в Лиге чемпионов с ничейного результата в матче с "Викторией"

Подопечные Виктора Гончаренко уступали чемпиону Чехии после первого тайма с разницей в два мяча, но во второй половине встречи смогли сравнять счет - 2:2

ПЛЬЗЕНЬ /Чехия/, 20 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА стартовал в очередном для себя розыгрыше Лиги чемпионов с ничейного результата в гостевом матче с чешской "Викторией". Уступая по ходу встречи со счетом 0:2, подопечные Виктора Гончаренко сумели уйти от поражения, забив спасительный мяч уже на пятой добавленной к основному времени матча минуте.

Встреча проходила в городе Пльзень на местном стадионе "Штрунцовы сады". Армейцы уже в шестой раз подряд стартовали на групповом этапе турнира, однако впервые борьбу за главный еврокубковый трофей они начали без своих многолетних лидеров. В межсезонье столичная команда попрощалась с рядом ключевых игроков, в числе которых Василий и Алексей Березуцкие, Сергей Игнашевич, Понтус Вернблум, Ахмед Муса, Витиньо, Георги Миланов и Бибрас Натхо. На их место пришли молодые игроки, ранее не имевшие опыта вступления за большие клубы. В этой связи было сложно спрогнозировать, на какие результаты ЦСКА способен в новом сезоне. В национальном чемпионате армейцам после пары неудачных встреч удалось набрать неплохой темп, но Лига чемпионов всегда стоит особняком, на нее необходим особый настрой. Даже если тебе противостоит "Виктория" из Пльзени, которая не относится к числу европейских грандов. Это доказал первый тайм прошедшего матча, завершившийся победой чешской команды со счетом 2:0. Дубль у хозяев оформил Михал Крменчик (29-я и 41-я минуты). "Виктория" умело использовала свою излюбленную манеру игры - мяч в атаку футболисты доставляли за счет дальних забросов и активной игры через фланги. Именно после таких атак и были забиты мячи в ворота Игоря Акинфеева. ЦСКА забил четыре мяча, но арбитр засчитал два В перерыве Гончаренко удалось перестроить игру армейской команды, что достаточно быстро дало свои плоды: Федор Чалов на 49-й минуте сократил отставание. До того момента, как Никола Влашич в конце встречи точным ударом с пенальти сравнял счет, армейцы еще дважды сумели поразить ворота соперника. Однако оба раза судья встречи Бенуа Бастьен из Франции посчитал, что сделано это было с нарушением правил.