Обновленный ЦСКА стартовал в Лиге чемпионов с ничейного результата в матче с "Викторией"

ПЛЬЗЕНЬ /Чехия/, 20 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА стартовал в очередном для себя розыгрыше Лиги чемпионов с ничейного результата в гостевом матче с чешской "Викторией". Уступая по ходу встречи со счетом 0:2, подопечные Виктора Гончаренко сумели уйти от поражения, забив спасительный мяч уже на пятой добавленной к основному времени матча минуте.
Встреча проходила в городе Пльзень на местном стадионе "Штрунцовы сады". Армейцы уже в шестой раз подряд стартовали на групповом этапе турнира, однако впервые борьбу за главный еврокубковый трофей они начали без своих многолетних лидеров. В межсезонье столичная команда попрощалась с рядом ключевых игроков, в числе которых Василий и Алексей Березуцкие, Сергей Игнашевич, Понтус Вернблум, Ахмед Муса, Витиньо, Георги Миланов и Бибрас Натхо.
На их место пришли молодые игроки, ранее не имевшие опыта вступления за большие клубы. В этой связи было сложно спрогнозировать, на какие результаты ЦСКА способен в новом сезоне. В национальном чемпионате армейцам после пары неудачных встреч удалось набрать неплохой темп, но Лига чемпионов всегда стоит особняком, на нее необходим особый настрой. Даже если тебе противостоит "Виктория" из Пльзени, которая не относится к числу европейских грандов.
Это доказал первый тайм прошедшего матча, завершившийся победой чешской команды со счетом 2:0. Дубль у хозяев оформил Михал Крменчик (29-я и 41-я минуты). "Виктория" умело использовала свою излюбленную манеру игры - мяч в атаку футболисты доставляли за счет дальних забросов и активной игры через фланги. Именно после таких атак и были забиты мячи в ворота Игоря Акинфеева.
ЦСКА забил четыре мяча, но арбитр засчитал два
В перерыве Гончаренко удалось перестроить игру армейской команды, что достаточно быстро дало свои плоды: Федор Чалов на 49-й минуте сократил отставание. До того момента, как Никола Влашич в конце встречи точным ударом с пенальти сравнял счет, армейцы еще дважды сумели поразить ворота соперника. Однако оба раза судья встречи Бенуа Бастьен из Франции посчитал, что сделано это было с нарушением правил.
Если во втором случае офсайд был, то отмена гола Ильзата Ахметова выглядела странно. "С тренерской позиции тоже тяжело разглядеть момент, но хочется верить, что судья принял верное решение", - сказал Гончаренко в ответ на просьбу оценить эпизод.
"Очень эмоциональный матч с аналогичной концовкой, - продолжил наставник ЦСКА. - Мы оказывали давление, продемонстрировали мастерство. Мы были лучше в концовке и, наверное, заслуживали победы, но нас подвели стартовые минуты".
Несмотря на то, что ЦСКА мог проиграть, в команде были разочарованы итогом встречи, поскольку качество игры во втором тайме позволяло футболистам российского клуба рассчитывать на победу. Также "Виктория" является основным конкурентом московской команды в борьбе за третье место в группе, которое позволит ей весной сыграть в плей-офф Лиги Европы.
"Мы вытащили этот матч, немного не хватило для победы. Во втором тайме надо было отыгрываться, шли вперед, забили свои голы, но должны были выигрывать", - сказал полузащитник армейцев Иван Обляков.
Первые два места в группе с большой долей вероятности достанутся испанскому "Реалу" и итальянской "Роме". Эти команды также сыграли в среду. Испанский клуб, побеждавший в трех последних розыграшах Лиги чемпионов, выиграл на своем поле со счетом 3:0.
"Лужники" ждут "Реал"
ЦСКА и "Виктория" уже встречались в Лиге чемпионов, было это на групповом этапе сезона-2013/14. Домашний матч армейцы вынуждены были проводить в Санкт-Петербурге из-за неготовности поля на арене "Химки". "Дома" ЦСКА выиграл со счетом 3:2, а на выезде уступил - 1:2. Благодаря домашней победе чехи обошли армейцев, заняли третье место в группе и отправились в Лигу Европы.
В следующем туре армейцы примут мадридский клуб, встреча пройдет 2 октября. Все домашние матчи Лиги чемпионов ЦСКА проведет в "Лужниках", вместимость которых составляет 80 тысяч зрителей. В параллельной встрече "Виктория" в гостях сыграет с "Ромой".