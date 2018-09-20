Шайба Рубцова принесла победу "Филадельфии" в выставочном матче НХЛ против "Рейнджерс"

ТАСС, 20 сентября. Заброшенная шайба российского нападающего Германа Рубцова стала победной для клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" в предсезонном матче против "Нью-Йорк Рейнджерс". Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу "Флайерз".

Рубцов отличился в большинстве на 26-й минуте матча - его шайба стала пятой по счету, принеся победу команде. Отметились результативными действиями и двое других россиян - Павел Бучневич ("Рейнджерс") и Михаил Воробьев ("Филадельфия"). Первый забросил шайбу (23) и ассистировал партнеру Филипу Хытилу (44), а второй точным броском установил окончательный счет на табло на 56-й минуте.

У победителей также отличись Оскар Линдблом (3, 19), Корбан Найт (8) и Дейл Уис (21). В составе проигравших шайбы забрасывали Мэтт Белески (14) и Райан Спунер (20).

Рубцова задрафтовали в 2016 году под 22-м номером в первом раунде. Он является чемпионом мира среди юниоров в составе сборной России (2014). Рубцов играет в Северной Америке с 2017 года, однако в НХЛ не провел ни одного матча, выступая в командах юниорских лиг.

Бучневич был выбран "Рейнджерс" на драфте НХЛ 2013 года под общим 75-м номером. В 2014 году он в составе сборной России завоевал бронзу молодежного чемпионата мира, в 2015 - серебро. Россиянин подписал контракт с "Рейнджерс" в 2016 году. В минувшем сезоне Бучневич провел 74 игры за "Рейнджерс", набрав 43 очка (14 шайб + 29 передач), всего на счету нападающего 115 матчей в НХЛ и 63 (22+41) очка.

Следующую встречу в рамках предсезонной подготовки "Рейнджерс" проведет 23 сентября против "Айлендерс". "Филадельфия" 22 сентября тоже сыграет с "Нью-Йорк Айлендерс". Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.