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Допинг в спорте

Допинг-проба действующего чемпиона WBC Бенавидеса дала положительный результат

Дисциплинарный комитет WBC начал разбирательство по факту употребления боксером кокаина
Дэвид Бенавидес AP Photo/Gregory Payan
Дэвид Бенавидес
© AP Photo/Gregory Payan

ТАСС, 20 сентября. Действующий чемпион мира по боксу во втором среднем весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Дэвид Бенавидес уличен в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что положительный результат дала допинг- проба, которая была сдана боксером во внесоревновательный период, 27 августа. Проверка обнаружила у спортсмена бензоилэкгонин, являющийся метаболитом кокаина. Сам Бенавидес признал свою вину и отказался от вскрытия пробы B.

"Мы сожалеем об этой ситуации с нарушением антидопинговых правил нашим чемпионом во втором среднем весе. Дисциплинарный комитет WBC проводит разбирательство по факту употребления боксером наркотиков. Мы проинформируем всех, как только будет принято окончательное решение", - говорится в сообщении организации.

21-летний американский боксер провел 20 боев на профессиональном ринге. Бенавидес одержал победы во всех поединках, 17 из которых завершились нокаутами.

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