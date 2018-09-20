Основной голкипер ФК "Енисей" Юрченко выбыл на месяц из-за травмы

КРАСНОЯРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Енисей" свой первый матч на домашней арене в Красноярске в 8-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) проведет без основного голкипера Давида Юрченко, который получил травму. Об этом в четверг сообщил журналистам спортивный директор клуба Денис Петровский.

Ранее бюро исполкома Российского футбольного союза приняло решение в виде исключения допустить "Енисей" к проведению матча 8-го тура РПЛ с "Уралом" в Красноярске. "Енисей" будет обязан устранить замечания комиссии РФС по сертификации стадионов к 7 октября - к дате проведения матча 10-го тура РПЛ с московским "Спартаком". Первые домашние матчи в текущем сезоне "Енисей" проводил в Тюмени. Встреча "Енисей" - "Урал" пройдет 22 сентября, начало - 11:30 мск, после семи туров красноярский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав пять очков.

"После матча с "Рубином" наш основной голкипер Давид Юрченко получил травму колена, мениск. Предстоит операция и на месяц мы его потеряли", - сказал Петровский.

По его словам, на матч с "Уралом" в воротах "Енисея" сыграет Михаил Филиппов или Юрий Нестеренко.

Петровский добавил, что за пять часов продаж куплено уже 5 тыс. билетов и на игре будет аншлаг. "Факта домашнего стадиона не хватало и думаю, что наши ребята почувствуют, что такое фактор 12-го игрока", - подчеркнул Петровский.

По словам директора Красноярского колледжа олимпийского резерва Сергея Веневцева, на Центральном стадионе, где пройдет игра, завершен первый этап реконструкции. "Подготовлено все необходимое для проведения домашних футбольных матчей", - сказал он, добавив, что навигация на стадионе будет похожа на навигацию в "Лужниках".