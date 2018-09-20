Фигуристка Медведева рассказала, что переезд в Канаду эмоционально дался ей нелегко

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Двукратный серебряный призер Олимпиады-2018 фигуристка Евгения Медведева призналась, что ей в эмоциональном плане непросто дался переезд в Канаду. Об этом спортсменка рассказала в интервью ТАСС.

Медведева приняла решение переехать в Торонто, чтобы начать работу с новым тренером Брайаном Орсером в мае нынешнего года. Ранее спортсменка работала с известным российским специалистом Этери Тутберидзе.

"До этого в Канаде я была всего один раз, эта страна была мне совершенно не знакома. Решение было непростым и долгим, я об этом уже много раз рассказывала - не будем вдаваться в подробности. Вообще, все, что касается этого переезда, мне далось эмоционально очень нелегко. Видимо, поэтому были и срывы, и слезы", - отметила фигуристка.

На вопрос о том, что пришлось изменить в первую очередь в своей жизни, фигуристка ответила: "Язык общения. Но поскольку у меня уже был небольшой опыт в общении на английском языке, то все прошло более-менее гладко. Сейчас мои навыки в английском, надеюсь, улучшились".

"Мы с моими тренерами стали понимать друг друга лучше. Пока я не очень свободно говорю, но стараюсь совершенствоваться", - добавила Медведева.

Первым официальным стартом Медведевой в сезоне станет турнир "Осенняя классика", который пройдет 20-22 сентября в канадском Оквилле.