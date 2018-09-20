Система идентификации болельщиков не будет применяться в матче ЛЕ "Акхисар" - "Краснодар"

АКХИСАР /Турция/, 20 сентября. /ТАСС/. Система идентификации футбольных болельщиков Passolig не будет применяться в матче группового этапа Лиги Европы между турецким "Акхисаром" и "Краснодаром". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе турецкого клуба.

Закон об идентификации футбольных болельщиков в Турции был принят в марте 2011 года. Начиная с сезона-2013/14, любой желающий посетить матчи национального чемпионата, евроркубков, первой лиги и Кубка Турции обязан оформить специальную пластиковую карточку, на которой содержится информация о паспортных данных и любимом клубе. Особенностью системы является привязка к клубу: болельщик, привязавший свою карту к одному клубу, не имеет возможность купить билет на домашние трибуны любой другой команды.

Правило не распространяется на болельщиков команды гостей в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

"Сегодня на матче группового этапа Лиги Европы между "Акхисаром" и "Краснодаром" будет временно приостановлено действие системы Passolig. В связи с тем, что данный матч не представляет опасности, а также желанием заполнить трибуны на дебютный матч команды в еврокубках, мы направили письмо в Турецкую федерацию футбола и получили положительный ответ. Любой желающий может приобрести билеты в кассе стадиона без необходимости оформлять идентификационное удостоверение болельщика", - сказали в пресс-службе.

Встреча группы J пройдет в четверг в Акхисаре, игра начнется в 19:55 мск.