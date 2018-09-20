Хоккеист "Металлурга" Кулемин выбыл на неопределенный срок из-за перелома руки

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Нападающий магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" Николай Кулемин получил перелом руки и выбыл на неопределенный срок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

32-летний форвард получил травму 17 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Сочи" (2:1).

"Да, Николай получил перелом руки. О сроках восстановления говорить затруднительно. Ничего сложного там нет", - заявили в пресс-службе.

Кулемин подписал трехлетний контракт с "Металлургом" в июле текущего года. С 2008 года форвард выступал в клубах Национальной хоккейной лиги "Торонто" и "Айлендерс". В минувшем сезоне из-за травмы он провел всего 13 матчей за нью-йоркский клуб, набрал 3 очка (1 гол + 2 передачи). Является чемпионом мира (2012, 2014), серебряным (2010, 2015) и бронзовым призером (2007) мировых первенств, участником Кубка мира (2016).

После девяти матчей "Металлург" набрал 10 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции.