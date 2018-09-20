Прядкин: у "Анжи" есть шанс провести матч Юношеской лиги УЕФА в Каспийске

АСТРАХАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ), вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин считает, что махачкалинский клуб "Анжи" еще может провести матч Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) против израильского "Маккаби" (Тель-Авив) на домашнем поле в Каспийске. Об этом в четверг Прядкин сообщил ТАСС в Астрахани, где находится с рабочей поездкой.

Ранее пресс-служба "Анжи" сообщила, что команда проведет домашний матч первого отборочного раунда Юношеской лиги УЕФА против "Маккаби" в Астрахани. Это связано с тем, что перед сезоном-2013/14 УЕФА запретил проводить игры на территории Северного Кавказа. В начале сентября РФС обратился к УЕФА с просьбой разрешить проводить международные матчи в этом регионе. При этом в клубе высказывалось мнение, что комиссия УЕФА вряд ли успеет осмотреть стадион и сделать заключение.

"Насколько мне известно, Александр Алаев, который исполняет обязанности президента РФС, писал письмо в УЕФА. Я думаю, что футболисты "Анжи" будут играть в Каспийске. Но если не смогут, то Астрахань примет. Здесь тоже очень хороший стадион, хорошие болельщики. Но я думаю, что они будут играть у себя, шанс есть", - сказал Прядкин.

Он также заметил, что стадион в Каспийске "подходит для игр самого высшего уровня, поэтому проблем быть не должно".

В Астрахани Прядкин встретился с губернатором Астраханской области Александром Жилкиным, на встрече обсуждались вопросы развития футбола в регионе.

Матч "Анжи" - "Маккаби" запланирован на 3 октября.