Анонсирован сиквел фильма "Космический джем" c Леброном Джеймсом в главной роли

Главную роль в фильме сыграет сам Джеймс. Режиссером стал 36-летний Теренс Нанс, который ранее снял малоизвестный независимый фильм "Упрощение ее красоты". Продюсером картины выступит американец Райан Куглер, который работал режиссером и сценаристом на фильмах "Крид: Наследие Рокки" и "Черная пантера".

Оригинальный "Космический джем" был снят Джо Питкой и вышел на экраны в 1996 году. Главным героем фильма является легендарный американский баскетболист Майкл Джордан. Джордан вместе с командой, состоящей из персонажей знаменитых мультфильмов, противостоит в баскетбольном матче команде пришельцев, которые хотят забрать "мультяшек" в развлекательный парк на свою планету. Бюджет фильма составил $80 млн, а общемировые кассовые сборы - $250,2 млн.

Для SpringHill Entertainment этот проект станет самым крупным в истории компании. В 2009 году компания сняла документальный фильм "Больше, чем игра", рассказывающий о Джеймсе и его четырех партнерах по школьной команде, в 2015 году на телеканале "Шоутайм" была показана документальная картина об игроке в американским футбол Викторе Крузе. В текущем году компания выпустила документальный сериал "Лучший бросок" (Best Shot), документальный фильм "Студент-спортсмен" о жизни юных людей, попадающих в индустрию студенческого спорта, где крутятся миллиарды долларов.

Для Джеймса работа в "Космическом джеме" также не станет дебютом в кино. Помимо съемок в "Больше, чем игра" Джеймс снимался в роли второстепенного плана в голливудском фильме "Девушка без комплексов" вместе со звездами американской комедии Эми Шумер, Биллом Хейдером, а также обладательницей премии "Оскар" Бри Ларсон.

Джеймс летом подписал четырехлетний контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" на сумму $154 млн. Он был выбран "Кливлендом" на драфте НБА 2003 года под общим первым номером. В составе "Кавальерс" он провел семь сезонов, после чего перешел в "Майами", с которым дважды стал чемпионом НБА (2012, 2013) и признавался самым ценным игроком финальной серии и регулярного чемпионата. В 2014 году Джеймс вернулся в "Кливленд" и привел клуб к первому в истории чемпионству - в 2016 году "Кавальерс" в финале победили "Голден Стэйт".