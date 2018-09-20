Прядкин: РФС обсудит реформу молодежного первенства России 25 сентября

АСТРАХАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) обсудит реформу молодежного первенства на профильном комитете 25 сентября. Об этом сообщил в четверг в Астрахани ТАСС президент Российской премьер-лиги (РПЛ), вице-президент РФС Сергей Прядкин.

Ранее сообщалось, что РПЛ проведет реформу молодежного первенства и планирует создать лигу для игроков до 20 или 21 года, сезон-2018/19 будет переходным. Согласно действующим правилам, в молодежном первенстве от каждой команды на поле должно находиться не менее семи воспитанников клуба.

"На 25 число на следующей неделе назначено заседание комитета профессионального футбола, куда входят представители всего профессионального футбольного сообщества. На нем уже будет окончательно сделан вывод, какой возраст будет U-19 , U-20 или U-21. Рабочие моменты на этом заседании и будут решены", - сказал Прядкин.

Он пояснил, что сейчас после окончания академии лишь единицы попадают в команды мастеров. "Но некоторые ребята открываются чуть позже. Этот возраст от 18 до 20 лет у нас пропадает. Поэтому мы хотим сделать для них лигу, она будет открытой", - добавил Прядкин.

В Астрахани глава РПЛ встретился с губернатором Астраханской области Александром Жилкиным, на встрече обсуждались вопросы развития футбола в регионе.