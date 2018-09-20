ВФВ: волейболисты сборной России по-боевому настроены на второй групповой этап ЧМ

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Волейболисты сборной России настроены по-боевому на второй групповой этап чемпионата мира, шансы на выход в плей-офф сохраняются. Об этом ТАСС заявил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

"Оценка выступления на первом групповом этапе неудовлетворительная. Сейчас у ребят боевой настрой, еще ничего не потеряно. Травм в команде нет, все готовятся ко второму групповому этапу. Главным будет матч с командой Нидерландов - важно в стартовой игре одержать победу", - сказал Шевченко.

Сборная России на втором групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Нидерландов, Италии и Финляндии. В активе команды Сергея Шляпникова три победы в пяти матчах.

Для продолжения борьбы необходимо занять в группе место не ниже второго. Поражение в первом матче с голландцами может лишить россиян практически всех шансов на выход в плей-офф. Матч Россия - Нидерланды пройдет 21 сентября.