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Футбол в России

РФС намерен создать единую методику подготовки детских тренеров

Глава РПЛ Сергей Прядкин убежден, что вопрос подготовки тренеров - глобальная проблема
Президент РПЛ Сергей Прядкин Николай Галкин/ТАСС
Президент РПЛ Сергей Прядкин
© Николай Галкин/ТАСС

АСТРАХАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Единая методика подготовки детских тренеров должна быть создана в России, считает президент Российской премьер-лиги (РПЛ), вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин.

"Проблема одна - у нас необходимо, чтобы тренеры, преподаватели самых маленьких, кто только начинает играть в футбол, и до выпускного класса, были очень образованными людьми, чтобы была единая методика подготовки образования этих тренеров. Этим сейчас и занимается Российский футбольный союз, проблемой лицензирования детских тренеров, анализом, сколько сейчас тренеров, способных на достойном уровне поставить занятия", - сказал в Астрахани ТАСС Прядкин.

Он заметил, что вопрос подготовки тренеров - глобальная проблема. "Она связана и с учителями физической культуры в школах, и с тренерами других видов спорта. Поэтому очень пристальное внимание к этому. И это одна из задач, которую Российский футбольный союз в ближайшее время будет решать", - добавил Прядкин.

В Астрахани глава РПЛ встретился с губернатором Астраханской области Александром Жилкиным, на встрече обсуждались вопросы развития футбола в регионе.

Теги
Российский футболПрядкин, Сергей Геннадьевич
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