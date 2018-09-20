РФС намерен создать единую методику подготовки детских тренеров

АСТРАХАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Единая методика подготовки детских тренеров должна быть создана в России, считает президент Российской премьер-лиги (РПЛ), вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин.
"Проблема одна - у нас необходимо, чтобы тренеры, преподаватели самых маленьких, кто только начинает играть в футбол, и до выпускного класса, были очень образованными людьми, чтобы была единая методика подготовки образования этих тренеров. Этим сейчас и занимается Российский футбольный союз, проблемой лицензирования детских тренеров, анализом, сколько сейчас тренеров, способных на достойном уровне поставить занятия", - сказал в Астрахани ТАСС Прядкин.
Он заметил, что вопрос подготовки тренеров - глобальная проблема. "Она связана и с учителями физической культуры в школах, и с тренерами других видов спорта. Поэтому очень пристальное внимание к этому. И это одна из задач, которую Российский футбольный союз в ближайшее время будет решать", - добавил Прядкин.
В Астрахани глава РПЛ встретился с губернатором Астраханской области Александром Жилкиным, на встрече обсуждались вопросы развития футбола в регионе.